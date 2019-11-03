В районе Золотого началось разминирование

В зоне разведения работают саперы. Фото: "Цензор.нет"

Началось разминирование на участке разведения сил и средств в районе Золотое-4 Луганской обл.

"По официальному отчету ОБСЕ, нашими обязательствами в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают 5 расчетов саперных от ГСЧС, которые входят в состав ООС", - сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, передаёт УНН.

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По данным пресс-центра ООС, 1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом. Процесс разведения сторон продолжается в течение 30 дней и предполагает определенный алгоритм действий для военнослужащих и представителей международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Начался монтаж второй металлоконструкции моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская".