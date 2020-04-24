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пятница, 01 мая 2020 08:30

Война продолжается: имена воинов, погибших на Донбассе в апреле

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Публикуем поименный список погибших в апреле 2020 года защитников Украины.

Нам известно о смерти в бою 4 военных.

Самому младшему из погибших было 28 лет, самому старшему - 49.

Самой острой ситуация была 27 апреля - боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям, от осколочного ранения погиб боец.

За месяц ранения и боевые травмы получил 31 защитник Украины.

В марте гибридные войска РФ нарушали режим тишины 312 раз.

9 апреля

Солдат Алексей "Леший" Куприков, 49 лет

Механик-водитель БПМ в 93-й механизированной бригаде ''Холодный Яр''

Автор: 93-я механизирована бригада ''Холодный Яр''
  Алексей “Леший” Куприков
Алексей “Леший” Куприков

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Погиб в результате вражеского обстрела возле села Крымское Новоайдаровского района Луганской области. Получил множественные осколочные ранения.

Родом из поселка Черкасское Днепропетровской области. Ушел на войну после гибели друга в ноябре 2018 года. Подписал контракт накануне выхода бригады в Донецкую область. Воевал в Новоселовке Второй, в окрестностях Крымского, где и погиб.

''Алексей разговаривал с сыном накануне гибели, в апреле должен был приехать в отпуск. "Лешим" его называли, потому что любил лес, все о нем знал и учил других выживать там'', - говорит военный Олег Панчук.

Дома осталась жена, 19-летний сын, мама и сестра, также служит в 93-й бригаде.

12 апреля

Солдат Леонид ''Барон'' Скакуненко, 32 года

Пехотинец 93-й механизированной бригады ''Холодный Яр''

Автор: 93-я бригада ''Холодный Яр''
  Леонид ‘’Барон’’ Скакуненко
Леонид ‘’Барон’’ Скакуненко

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Погиб в результате вражеского обстрела позиций из гранатомета в селе Крымское Новоайдаровского района Луганской области.

Родом из села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. В 2014 году Леонида призвали в ряды Национальной гвардии Украины по мобилизации. Впоследствии он пришел на контракт до ''холодноярцев''. Отвоевал с ними три ротации на Донбассе. Участвовал в боях за Новотроицкое, Новоселовку Вторую и Крымское.

''В феврале вместе с побратимами отразил нападение враждебной диверсионно-разведывательной группы, которая попыталась прорваться на позиции ''холодноярцев''. Он положил жизнь, воюя с российскими оккупантами на одной из самых сложных участков фронта'', - рассказали в бригаде.

Дома осталась жена, сын от первого брака и родная сестра.

20 апреля

Лейтенант Андрей Шинкарук, 28 лет

Командир взвода в 28-й механизированной бригаде им. Рыцарей Зимнего похода

Автор: 28-я механизированная бригада им. Рыцарей Зимнего похода
  Андрей Шинкарук
Андрей Шинкарук

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Погиб от множественных осколочных ранений, как получил от взрыва гранаты на позициях вблизи Марьинки в Донецкой области.

Андрей родом из райцентра Любомль на Волыни. Был на фронте в 2014 году из батальоном территориальной обороны ''Волынь''.

Первое образование Андрей Шинкарук получил в Национальном транспортном университете в Киеве. Далее решил учиться на офицера.

Летом 2019-м окончил Национальную академию Сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного по специальности "управление действиями подразделений механизированных войск".

Дома осталась мать и 4 сестры.

28 апреля

Солдат Алексей Лисин, 30 лет

Пехотинец 93-й механизированной бригады ''Холодный Яр''

Автор: 93-я бригада ''Холодный Яр''
  Алексей Лисин
Алексей Лисин

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Погиб от осколочного ранения от 152-мм снаряда вблизи участка разведения сил и средств №2 "Золотое" в Луганской области.

Алексей Лисин родом из села Гирке Гуляйпольского района Запорожской области.

Присоединился к ''холоднояровцам'' в прошлом году, когда бригада защищала город Авдеевку Донецкой области.

До службы в ВСУ работал дальнобойщиком в Днепре, где жил с родителями. Потерял обоих в пожаре.

Дома осталась бабушка, 12-летняя дочь от первого брака Лида и невеста Лилия.

14 апреля в зоне ООС погиб боец 3-го отдельного полка спецназначения им. князя Святослава Храброго Игорь Вивчаренко. 23-летний боец получил несовместимые с жизнью травмы во время проведения плановых занятий по огневой подготовке.

Автор: Gazeta.ua
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