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понедельник, 02 декабря 2019 17:39

Война на Донбассе: в ООН назвали количество погибших детей

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Война на Донбассе: в ООН назвали количество погибших детей
От обстрелов в Донбассе пострадали 172 ребенка. Фото: ЮНИСЕФ

С начала боевых действий на Донбассе погибли 172 детей и получили ранения из-за разрывов мин. Около 430 000 детей живут в непосредственной близости линии соприкосновения. Об этом сообщается на официальном сайте Детского фонда ООН.

"В Красногоровке результате длительных обстрелов немало зданий претерпели существенных повреждений или полностью разрушены. Через поврежденные важные объекты инфраструктуры, некоторые жилые помещения были отрезаны от воды и электричества. В то время, как прилегающие территории поселка" засеянные "минами и боеприпасами. Этот регион остается одним из самых заминированных. Поэтому неудивительно, что дети могут взять в руки играть и с чем опасным играть ", - говорится в сообщении.

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Местные жители прифронтовых населенных пунктов говорят, что осколки от взрывчатки, некоторые снаряды находили даже на территории сада. Зафиксированы даже случаи, когда дети находили опасные предметы прямо посреди улицы, которые впоследствии взрывались в руках.

Представители ЮНИСЕФ продолжают работать на востоке Украины и консультируют, психосоциальную поддержку и в дальнейшем информируют о минной опасности.

"Многим детям, для которых обстрелы и стрельба в школах остаются повседневной реальностью, даже посещение уроков может быть чрезвычайно опасным и травмирующим опытом", - говорят в Детском фонде ООН.

На фоне выступления шведской школьницы Греты Тунберг хотелось бы услышать в ООН украинских детей из Луганской и Донецких областей, которые оккупировала и обстреливает Россия.

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Дата
02
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