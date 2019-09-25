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среда, 25 сентября 2019 13:05

Где в ООН украинские дети из Донбасса, которые говорят о циничном Путине? - Положинский всколыхнул сети

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Где в ООН украинские дети из Донбасса, которые говорят о циничном Путине? - Положинский всколыхнул сети
Пост Положинского об агрессии России на Донбассе всколыхнул сети.

На фоне выступления шведской школьницы Греты Тунберг хотелось бы услышать в ООН украинских детей из Луганской и Донецких областей, которые оккупировала и обстреливает Россия.

Об этом в Facebook написал музыкант Александр Положинский.

"Вы украли мое детство. Своим нежеланием остановить войну. Своим равнодушием к наглости, цинизму и лживости Путина. Своей жаждой к наживе, поиском выгоды и прикрытием всего этого красивыми словами. Вы поставили свой покой выше моей жизни". Я бы хотел услышать такое выступление в ООН девочки с Луганщины или Донбасса, с миллионами лайков, перепостов и цитированиями.

А девочка Грета... Я сам не могу контролировать эмоции, когда говорю о том, что мне больно", - написал Положинский.

Сообщение всколыхнуло пользователей сети.

"Вот действительно! Спасибо, Саша!"

"Правый на 100%"

"Лучше и не скажешь"

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12 апреля прошло 5 лет с начала российской агрессии на Донбассе.

В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек.

12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.

Украинские воины освободили почти 15 тыс. кв. км территорий. Вооруженные силы Украины держат оборону на линии соприкосновения.

В марте 2014-го Россия аннексировала Крым.

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