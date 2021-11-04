Война на Донбассе: украинский военный получил ранения

Кафиры шесть раз нарушили режим прекращения огня. Фото: "24 канал"

3 ноября на Донбассе один военнослужащий получил ранение.

Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба Объединенных сил.

Всего в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня. Два из них были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские войска готовы к обороне и наступлению – командующий ОС

По состоянию на 07:00 4 ноября нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Россия планирует увеличить свой военный контингент на Донбассе. Произойдет это зимой, прогнозируют в Минобороны Украины. Сейчас вокруг границы с Украиной и на оккупированных территориях дислоцируется около 90 тысяч российских военных, эта цифра постоянно меняется.