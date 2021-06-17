Война на Донбассе: сообщили последние новости

На Донбассе от начала суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Луганского российские оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов" , - говорится в сообщении.
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Украинские военные открывали ответный огонь.
Во время заседания суда в Нидерландах в деле о сбитии самолета рейса МН17 в Донецкой области продемонстрировали перехваченный разговор между обвиняемыми Сергеем Дубинский и Олегом Пулатовым.
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