Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия

Россия заявила, что не является стороной конфликта. Фото: reuters.com

Российская Федерация в очередной раз заявила, что якобы не является стороной конфликта.

Именно поэтому она не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе, сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам.

Он отметил, что новое соглашение о прекращении огня на Донбассе является "существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения".

В то же время Песков подчеркнул, что Россия якобы не является стороной конфликта. Поэтому, по его словам, не может давать никаких гарантий бессрочного перемирия на Донбассе.

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Ранее стало известно, что российские оккупанты несколько раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, объявленный с полуночи 27 июля.