Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе

Российские оккупанты нарушили режим полного прекращения огня уже в первые часы объявленного перемирия. Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

Российские оккупанты несколько раз нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, объявленный с полуночи 27 июля.

Об этом на брифинге сообщил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

По его информации, со стороны противника в 0:20 - 0:45 боевики совершили обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов Потерь с украинской стороны нет.

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"Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес", - сказал Кравченко.

Ситуация в зоне конфликта остается под контролем, подчеркнул командующий ООС.

Боевики около 9:00 27 июля в полосе ответственности 79-й бригады совершили 3 обстрела, установив 3 мины ПОМ.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года. Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ. Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведения выборов на Донбассе.