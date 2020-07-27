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Боевики заминировали украинские позиции

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Боевики заминировали украинские позиции
Российские наемники заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом. Фото: topwar.ru

В воскресенье, 26 июля, российские наемники заминировали украинские позиции минами с часовым механизмом.

Это сделано, чтобы во время действия режима прекращения огня те взорвались и все выглядело так, будто украинская сторона осуществила обстрел и нарушила договоренности о "тишине", сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня противник предпринял очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и заминировал украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что такие мины запрещены Оттавской конвенции и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливается дистанционно и имеет период самоликвидации от 4-х до 100 часов.

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"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может детонировать и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций, или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорят в штабе.

Также в штабе ООС сообщили, что в течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы. В частности у Водяного, Южного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. Зафиксировано применение минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелкового вооружения.

Недалеко от населенного пункта Счастье враг применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки выпустили три реактивных снаряда калибра 122-мм и вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В штабе отметили, что в пяти случаях подразделения ООС из штатного вооружения открывали огонь.

"В результате обстрела противника один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также российские наемники продолжали обстреливать не только позиции украинских защитников, но и жилые дома в Яковлевке и Авдеевке. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожара. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020. Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей.

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Дата
27
июля

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