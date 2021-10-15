Война на Донбассе: оккупанты вновь открывали огонь

За сутки 14 октября российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.
Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС
У Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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В районе Катериновки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения.
14 октября Президент Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.
В течение суток 13 октября оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
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