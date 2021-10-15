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пятница, 15 октября 2021 09:37

Война на Донбассе: оккупанты вновь открывали огонь

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Война на Донбассе: оккупанты вновь открывали огонь
Российско-оккупационные войска вновь нарушили перемирие. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За сутки 14 октября российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Южного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС

У Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе Катериновки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минского договоренностями вооружения.

14 октября Президент Владимир Зеленский посетил Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

В течение суток 13 октября оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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