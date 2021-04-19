Война на Донбассе: назвали имя погибшего солдата

В воскресенье, 18 апреля, на Донбассе в результате обстрелов украинских позиций со стороны вооруженных формирований РФ погиб военный. Погибший оказался солдатом из Грузии.

Его имя обнародовала Закарпатская ОГА в Facebook.

"В результате вражеского огня погиб боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – старший солдат Давид Шартава. Еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Вследствие вражеского огня один боец ​​ВСУ погиб и еще один получил ранение.