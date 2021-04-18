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воскресенье, 18 апреля 2021 20:06

На Донбассе погиб украинский военный, еще одного ранили

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На Донбассе погиб украинский военный, еще одного ранили
Российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеского огня один боец ​​ВСУ погиб. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.

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Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его доставили в лечебное учреждение.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

На Донбассе, вблизи Золотого-5, пьяный боевик устроил ДТП. В результате российский наемник погиб.

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