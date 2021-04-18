На Донбассе погиб украинский военный, еще одного ранили

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Вследствие вражеского огня один боец ВСУ погиб. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.
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Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Его доставили в лечебное учреждение.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
На Донбассе, вблизи Золотого-5, пьяный боевик устроил ДТП. В результате российский наемник погиб.
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