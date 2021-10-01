Война на Донбассе: двое бойцов получили ранения

1 октября во зоне ООС двое украинских военных получили ранения.

Оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики трижды использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Украинские защитники открывали огонь в ответ.

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"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого - средней тяжести, другого - удовлетворительное", - сообщили в штабе.

30 сентября российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил огнестрельное ранение, сообщает штаб ООС. Раненый воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.