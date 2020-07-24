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пятница, 24 июля 2020 17:02

Война на Донбассе: боевики более 100 раз не пропускали миссию ОБСЕ

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Война на Донбассе: боевики более 100 раз не пропускали миссию ОБСЕ
Боевики регулярно блокируют доступ наблюдателей ОБСЕ на контролируемую ими территорию. Фото: Facebook/ООС

Боевики, подконтрольные Российской Федерации, продолжают блокировать патрулям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ на оккупированную территорию Донбасса.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, такие случаи, в частности, фиксируются на контрольном пункте въезда-выезда "Золотое".

Представители ОБСЕ проходят контроль, едут дальше - на неконтролируемую территорию, но впоследствии возвращаются, поскольку боевики их не пропускают.

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"Такие блокировки перемещений наблюдательных патрулей мы начали фиксировать с конца марта, пока зафиксировали более 110 таких случаев, когда наблюдательные патрули не могут проехать на неподконтрольную территорию Украины", - уточнила пресс-офицер Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Подконтрольные России террористы мотивируют отказ допускать ОБСЕ на подконтрольную им территорию якобы проведением карантинных мероприятий.

Боевики так называемой ДНР обнародовали новый график работы КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения - будут работать 2 раза в неделю. Как пишут сепаратистские СМИ, этот пункт въезда-выезда будет открыт по понедельникам и пятницам. Причина ограниченной работы КПВВ, по версии оккупационной власти - нестабильная эпидемическая ситуация.

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Дата
24
июля

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