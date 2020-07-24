Боевики придумали странные правила пересечения КПВВ "Еленовка"

КПВВ "Еленовка" так называемой ДНР будет работать два дня в неделю. Фото: Telegram/Донбасский кейс

Боевики так называемой ДНР обнародовали новый график работы КПВВ "Еленовка" на линии соприкосновения дважды в неделю.

Как пишут сепаратистские СМИ, этот пункт въезда-выезда будет открыт по понедельникам и пятницам.

Причина ограниченной работы КПВВ, по версии оккупационных властей, нестабильная эпидемиологическая ситуация.

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Боевики так называемой ДНР возобновили работу подконтрольного им КПВВ "Еленовка", граничащего с украинским КПВВ "Новотроицкое", 7 июля. Пункт пропуска работает на выезд и на въезд. На въезд по спискам, на выезд — для тех, кто прописан на подконтрольной Украине территории.