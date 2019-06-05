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среда, 05 июня 2019 18:51

Война близко: украинским бойцам необходима срочная помощь
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В Харьков привезли борт с тяжелоранеными украинскими защитниками.

Бойцы с огнестрельными ранениями и травмами различной степени тяжести, пишет Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Харьков прибыл борт с тяжелоранеными бойцами
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
В Харьков прибыл борт с тяжелоранеными бойцами
В Харьков прибыл борт с тяжелоранеными бойцами

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Военнослужащих привезли на военном вертолете Ми-8 сотрудники бригады экстренной помощи.

"Бойцов госпитализировали с огнестрельными ранениями и различными травмами", - отметили медики.

На Донбассе местные террористы и российские военные продолжают обстреливать позиции украинских военных.

Боевики также обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

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Дата
05
июня

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