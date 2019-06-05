Война близко: украинским бойцам необходима срочная помощь

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Боевики также обстреливают населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

На Донбассе местные террористы и российские военные продолжают обстреливать позиции украинских военных.

"Бойцов госпитализировали с огнестрельными ранениями и различными травмами", - отметили медики.

Бойцы с огнестрельными ранениями и травмами различной степени тяжести, пишет Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф .

В Харьков привезли борт с тяжелоранеными украинскими защитниками.

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