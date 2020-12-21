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понедельник, 21 декабря 2020 08:08

Воины ВСУ всыпали российским оккупантам

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Воины ВСУ всыпали российским оккупантам
Украинские военнослужащие находятся наготове к вероятным провокаций врага. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе 20 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Водяного, Авдеевки, Павлополя, Песков, Каменки и Южного противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один местный житель получил ранения. На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Неподалеку Водяного, что на Приазовье, враг применил против наших защитников ручной противотанковый гранатомет, а вблизи Павлополя - стрелковое оружие. Оба вида оружия противник применил и у Песков. Четыре раза враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также, российско-оккупационные войска прибегли к крайней дерзости и обстреляли мирное население вблизи Каменки. Совершив несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, оккупанты уничтожили трактор марки John Deere, возвращавшегося из сельскохозяйственных работ. У Южного враг применил против украинских защитников противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

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Гражданскую технику уничтожено за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Наши военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 21 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, из которых 232 произошли в Донецкой области.

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Дата
21
декабря

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