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понедельник, 15 июля 2019 10:24

Воины ВСУ ранили двух оккупантов

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Воины ВСУ ранили двух оккупантов
В течение суток боевики нарушили режим тишины 19 раз. Фото с открытых источников.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня. 6 раз оккупанты применили запрещенное оружие.

Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В районе оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали 5 обстрелов.

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Потерь среди украинских военных не было. По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были ранены.

А с начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе отправили 70-летнего жителя Донецка на минное поле в сторону позиций ВСУ.

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Дата
15
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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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