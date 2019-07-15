Воины ВСУ ранили двух оккупантов

В течение суток боевики нарушили режим тишины 19 раз. Фото с открытых источников.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе террористы 19 раз нарушили режим прекращения огня. 6 раз оккупанты применили запрещенное оружие.

Боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В районе оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали 5 обстрелов.

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Потерь среди украинских военных не было. По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были ранены.

А с начала текущих суток боевики 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Боевики на Донбассе отправили 70-летнего жителя Донецка на минное поле в сторону позиций ВСУ.