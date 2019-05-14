Воины ВСУ ответили боевикам за обстрелы

За минувшие сутки ни один украинский воин не пострадал. Фото: rbc.ua

За прошедшие сутки, 13 мая, на Донбассе пророссийские боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ.

При этом применив запрещеное "Минском" вооружение, сообщили в пресс-центре ООС.

"13 мая вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Лебединского.

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Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Богдановки, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия ударил вблизи Авдеевки. Станковые противотанковые гранатометы применили вблизи Новотроицкого, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы - около Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковское.

Из стрелкового оружия велся огонь недалеко от Луганского и Станицы Луганской.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. В пределах участка разведения у Станицы Луганской Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не раскрывали. По данным разведки Объединенных сил, 13 мая уничтожили одного оккупанта, еще двое - ранены", - рассказали в ООС.

Российские паспорта, которые выдают жителям Донбасса, не имеют силу на всей территории России. Документы с пометкой "ограниченные возможности" и действуют только в пределах Ростовской области, сообщает пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк. Отметка вызывает возмущение у местных жителей, которые оформили "аусвайсы".