Военный флот получил еще один корабль

Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" получили Военно-морские силы ВС Украины.

Приказ о передаче от Администрации морских портов Украины подписал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в последний день работы.

Судно было построено на сингапурской судоверфи Keppel Fels для СССР. Спуск на воду состоялся в 1987-м как "Светломор-4".

Автор: УМП Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" получили Военно-морские силы ВС Украины

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В конце 1992-го его зачислили в состав экспедиционного отряда аварийно-спасательных и подводно-технических работ Черноморского морского пароходства.

В 2012-м оно получило новое имя "Александр Охрименко" и перешел в состав Морской аварийно-спасательной службы (МАСС). Позже судно передали в распоряжение Администрации морских портов Украины.

Автор: УМП Аварийно-спасательное судно "Александр Охрименко" входило в морской спасательной службы Администрации портов Украины

Это не первая передача Министерства инфраструктуры для украинского флота. Так, в этом году ВМС ВС Украины уже получили:

• катер связи проекта Н45, в 1991 году построения;

• плавучую судоремонтную мастерскую проекта 889, 1983 года постройки;

• водоналивную баржу (несамоходную) проекта 20641, 1985 года постройки.

США передадут Государственной пограничной службе Украины дополнительные патрульные катера. Помощь оказывают через агрессию России на море, сказал советник программы экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер.