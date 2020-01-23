Военный эксперт рассказал, почему украинцы несут потери

Война на Донбассе с 2016 года стала окопной. То есть без наступательных действий. Недавно россияне начали обстреливать украинских солдат в паре: пулеметчик и снайпер, то есть один выманивает, а другой убивает.

Военный эксперт Алексей Арестович объяснил Gazeta.ua, в чем заключаются тактика и смысл действий российских снайперов, и указал на главные ошибки украинского руководства.

Автор: Укрінформ Окопная война ведется на постоянных участках фронта. Наступления проводят редко и очень долго планируют. Основными чертами являются инженерное обеспечение. Окопную войну ведут, когда воюющие стороны не способны продвинуться дальше. Целью окопной войны являеться моральное, демографическое и экономическое истощение врага

Какая тактика у российских военных?

- Российские снайперы не имеют тактики, потому что война окопная. Вся их работа - это выискивать на позициях людей, которые ведут себя неосторожно, и убивать их. До президентства Владимира Зеленского так делали мы, поэтому потерь среди врагов было больше.

Почему украинские войска страдают от обстрелов?

- Начали политику примирения с Путиным. Многие генералы просто боятся потерять свои места, потому и не отдают приказов. Именно поэтому приостановили специальные операции, которые велись, а это была снайперская борьба, артиллерийская борьба, которые устраивались благодаря разведывательным данным. Мы остановили боевую активность, а противник ее начал, но по норме 1 убитый в день, что в сумме 365 убитых украинцев в год. Такую цену мы платим за то, чтобы наш президент научился быть главнокомандующим.

Ситуации можно помешать?

- Мы сможем помешать этой ситуации, если дадим нашим военным приказ стрелять. Пока такого приказа не дают, потому что Зеленский хочет примириться с Путиным.

Как избежать смертей военных?

- Нам необходимо вести обучение по контрснайперской борьбе. Но все равно у нас 408 километров фронта и десятки тысяч военных. В таких условиях всегда найдется тот, кто где-то неосторожно вылезет - и его убьют. Я сам воевал и скажу, что стационарный фронт - это, когда есть участок метров 20 и 3 дня планирования его прохода. При этом учитывают все: освещение, направление ветра.

Автор: ua.112.ua Окопной была 1 Мировая война. В ней применяли химическое и стрелковое оружие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минометы работают "по расписанию": ранен украинский военный

Как противостоять?

- Должны работать наши снайперы и команда "возмездия", которая на одного нашего будет убивать нескольких их. Только в таком случае россияне будут думать, надо это и или нет. Потому что будут знать, что если на одном участке фронта кто-то из украинцев погибнет, то мы убьем многих их солдат. На этом держится фронт. А маскировочные сетки и бросание дымов, то все хорошо, но нужна конкретная военная политика, которой нет.

Как изменилась ситуация с начала войны?

- В 2016 г. ситуация изменилась, потому что воевать начали военные, а не добробаты. В 2014 году была анархия, потому что они воевали так, как считали нужным. Это очень часто имело плохие последствия, как в Иловайске, где ответственность за все лежит на плечах именно тех, кто не слушал приказа. Но я не думаю, что сам Зеленский отдает приказ не стрелять, я думаю, что именно руководство перестраховывается, не желая проблем.

22 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.