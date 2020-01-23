Активизировались вражеские снайперы, погиб украинский военный

22 января в ООС зафиксировали снайперскую активность. Фото: popmech.ru

22 января вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинской позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

Четыре обстрелы по позициям украинских военных открывали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, рядом с Павлополем -изс ручного противотанкового гранатомета. Вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки.

Неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил две мины, станковой противотанкового гранатомета - четыре выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия. Рядом с населенным пунктом Водяное обстреливали из крупнокалиберного пулемета и выпустили четыре мины из 82-мм миномета.

Два вражеских обстрелов зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Поблизости Майорска украинские позиции обстреляли из крупнокалиберного пулемета. В районе населенного пункта Шумы - из автоматического станкового гранатомета.

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22 января от снайперской пули погиб украинский военнослужащий Николай Сарачук.

С началом нынешних суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, которое находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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