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вторник, 09 ноября 2021 11:43

Военные показали видео удара по позициям оккупантов

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Военные показали видео удара по позициям оккупантов
Видео могли снять весной или летом. Фото: mil.in.ua

Украинские военные обнародовали видео с ударами по позициям кафиров возле села Новоласпы в Бойковском районе Донецкой области.

Удары наносила 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр, передает "Мілітарний".

"И в очередной раз 93-я ОМБр Холодный Яр напоминает, что курение табака и подвоз опасных грузов российскими военными авто вредит здоровью оккупантов. Бросайте курить и убирайтесь домой", - написал волонтер Роман Доник.

Видео могли снять весной или летом.

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Эта позиция боевиков новая, раньше они были в лесополосе.

За прошедшие сутки, 8 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. Вблизи села Водяное на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

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Дата
09
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