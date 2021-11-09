Военные показали видео удара по позициям оккупантов

Украинские военные обнародовали видео с ударами по позициям кафиров возле села Новоласпы в Бойковском районе Донецкой области.
Удары наносила 93-я отдельная механизированная бригада Холодный Яр, передает "Мілітарний".
"И в очередной раз 93-я ОМБр Холодный Яр напоминает, что курение табака и подвоз опасных грузов российскими военными авто вредит здоровью оккупантов. Бросайте курить и убирайтесь домой", - написал волонтер Роман Доник.
Видео могли снять весной или летом.
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Эта позиция боевиков новая, раньше они были в лесополосе.
За прошедшие сутки, 8 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня. Вблизи села Водяное на Приазовье враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
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