Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику

Национальная гвардия Украины получила современный американский гранатомет PSRL-1. Он способен поражать цель на расстоянии до 2 тысяч метров.
Противотанковый истребитель, поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра.
Стоит отметить, что на данный момент Нацгвардия вооруженная партией 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США, благодаря чему повышается огневая мощь подразделений гвардии.
Сегодня уже разработана программа обучения личного состава и методику эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.
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Государственная пограничная служба Украины получила первые американские катера Safe Boat 27.
Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях.
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