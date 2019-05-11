Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
Просмотров: 1746
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1656
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4466
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1053
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2772
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3366
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5697
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1917
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2115
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
1 Просмотров: 3348
Фото
Все фото
7
14
11
5
7
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Украинские вертолетчики высадились на британское судно
Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
Естественная декоммунизация в ДНР: разваливается уникальное панно
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм
Оккупанты обстреляли Троицкое
Оккупанты обстреляли Троицкое
Видео
Все видео
Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику
Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Рассказали о морпехе-ультрасе, который погиб на Донбассе
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
В оккупированной Горловке заминировали кладбище
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
С доставкой на передовую: военные по-новому будут заказывать снаряжения
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3141
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1332
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1404
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3294
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3366
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 855
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
суббота, 11 мая 2019 16:56

Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику

1 Комментировать
Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику
facebook Противотанковый истребитель, поражает бронированную технику

Национальная гвардия Украины получила современный американский гранатомет PSRL-1. Он способен поражать цель на расстоянии до 2 тысяч метров.

Противотанковый истребитель, поражает бронированную технику, укрепления и живую силу противника одним выстрелом гранаты - 40 мм калибра.

Стоит отметить, что на данный момент Нацгвардия вооруженная партией 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США, благодаря чему повышается огневая мощь подразделений гвардии.

Сегодня уже разработана программа обучения личного состава и методику эксплуатации ручного гранатомета PSRL-1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расплата с неба: бойцы сожгли 2 БМП боевиков

Государственная пограничная служба Украины получила первые американские катера Safe Boat 27.

Вскоре эти современные плавсредства будут использоваться 10 отдельным отрядом оперативного реагирования Д.О.З.О.Р. в различных оперативно-служебных целях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военные показали американское оружие, которое поражает бронированную технику». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
мая

Летчик преодолел рекордное расстояние

Самое читаемое
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 312382
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 38326
&quot;Мисс Вселенная&quot; показала располневшую фигуру
"Мисс Вселенная" показала располневшую фигуру
15
 Просмотров: 25929
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
5
 Просмотров: 17092
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу
В Европе предложили неожиданный план по Донбассу Просмотров: 15265
Донбасс
Террористы обстреляли поселок - фото последствий
Террористы обстреляли поселок - фото последствий Просмотров: 306
Кому в первую очередь выдадут российские паспорта
Кому в первую очередь выдадут российские паспорта 2 Просмотров: 567
Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения
Сделали жизнь невыносимой: на Россию посыпались очередные обвинения Просмотров: 1305
Военные рассказали о ситуации на передовой
Военные рассказали о ситуации на передовой Просмотров: 261
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
Днем и ночью: у украинских летчиков проходят учения
7
 Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
11
"Нет никакой российской агрессии, идет гражданская война": активист показал "бессмертный полк" в Киеве
8
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
"Думайте об Украине и голосуйте" – Зеленский обратился к депутатам
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
4
В оккупированном Луганске боевики избили инструктора, который приехал их обучать
Голосов: 35316
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua