Военному флоту купили уникальные гидроакустические станции

Немецкие гидроакустические станции приобрели для нужд флота / фото: Atlas Elektronik UK

Две гидроакустические станции немецкого производства Cerberus Mod 2 для нужд военно-морского флота ВС Украины.

Станции предназначены для организации противодиверсионной борьбы - выявление боевых пловцов противника, сообщает Украинский милитаристский портал.

Cerberus Mod 2 были доставлены в марте и мае 2019-го года.

Эта станция позволяет выявлять водолаза с аквалангом замкнутого цикла в радиусе в 700 м и в автоматическом режиме сообщать оператора.

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Эти станции будут установлены на катерах ВМС ВС Украины.

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В получила авиация военно-морских сил ВС Украины. Вертолет был модернизирован на предприятии "Мотор-Сич".