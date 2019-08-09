Морская авиация ВМС получила современный вертолет

Авиация ВМС ВС Украины получила на вооружение модернизированный на предприятии "Мотор-Сич" вертолет Ми-8МСБ-В / фото: 061.ua

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В получила авиация военно-морских сил ВС Украины.

Вертолет был модернизирован на предприятии "Мотор-Сич", сообщает Украинскмй милитаристский портал.

Соответствующий борт в привычной "моторовской" ливрее уже прибыл на территорию 10-й отдельной морской авиационной бригады ВМС ВС Украины в Кульбакино, недалеко Николаева.

На модернизированном вертолета Ми-8МСБ-В установлен новый двигатель производства "Мотор-Сич".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ получат 2 самолета-разведчика

На вертолет установлены тепловые отражатели, которые рассеивают тепловое излучение, снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения.

Делегация Воздушных сил ВС Украины прибыли в Бразилию для оценки приобретение легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EBN-314 Super Tucano. Для них были организованы демонстрационные полеты на базе 3/3-й Авиационной эскадрильи 5-го крыла, на вооружении которого есть такие самолеты.