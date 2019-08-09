Морская авиация ВМС получила современный вертолет

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В получила авиация военно-морских сил ВС Украины.
Вертолет был модернизирован на предприятии "Мотор-Сич", сообщает Украинскмй милитаристский портал.
Соответствующий борт в привычной "моторовской" ливрее уже прибыл на территорию 10-й отдельной морской авиационной бригады ВМС ВС Украины в Кульбакино, недалеко Николаева.
На модернизированном вертолета Ми-8МСБ-В установлен новый двигатель производства "Мотор-Сич".
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На вертолет установлены тепловые отражатели, которые рассеивают тепловое излучение, снижает возможность поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения.
Делегация Воздушных сил ВС Украины прибыли в Бразилию для оценки приобретение легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EBN-314 Super Tucano.
Для них были организованы демонстрационные полеты на базе 3/3-й Авиационной эскадрильи 5-го крыла, на вооружении которого есть такие самолеты.
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