Во всем виновато руководство ДНР: Гиркин прокомментировал задержание приспешника

Полковник ФСБ Игорь Гиркин подтвердил, что захваченный в плен подполковник Владимир Цемах в июле 2014-го был командиром службы ПВО в городе Снежное.

К этому Цемах командовал расчетом мобильных установок "ЗУ-23-2" в Семеновке, написал Гиркин в запрещенной соцсети ВК.

"Предназначен он был на эту должность не мной, так как в июле эта должность примерно взводного уровня и назначения находилась в компетенции командующего местным гарнизоном (сначала "Знамени", а затем после очередного ранения -"Кэпа")", - написал он .

Автор: Цензор.Нет Комментарий боевика Игоря Стрелкова-Гиркина по задержанию свидетеля по делу сбивания Boeing MN17

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Игорь Стрелков-Гиркин - российский боевик, подполковник ФСБ, командовавший боевиками и сепаратистами в 2014-м и участвовал в аннексии Крыма. Находится в списке подозреваемых в сбивании малазийского пассажирские самолета в небе над Донбассом в 2014-м.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушению пассажирского Boing в июле 2014-го на востоке Украины. Об этом было объявлено на пресс-конференции Объединенной следственной группы в городе Утрехт, Нидерланды. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Их объявили в международный розыск.