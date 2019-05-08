Во Львове простились с 24-летним старшим сержантом Иваном Сакалэм

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8 мая морпеха, старшего сержанта, командира взвода разведки 24-летнего Ивана Сакаля везли домой через всю Украину. Он родом из села Завадовка Турковского района на Львовщине.

Время прощания во Львове постоянно менялась, потому что дорогой сотни людей выходили отдать последний долг воину.

"Я не могла не прийти. Война не выбирает. Я сама мама двух бойцов, сейчас мои сыновья воюют на востоке. Постоянно мониторю новости. И обязательно прихожу на прощание, когда они, к сожалению, случаются", - рассказала Ольга Фитьо.

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Иван родился 27 июня 1994 года. На войне с 2014-го. Его последняя ротация была для него третьей по счету. Он служил в 137-м батальоне 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Он получил пулевое ранение 1 мая, во время столкновения с диверсионно-разведывательной группой врага. Прикрыл собой боевых побратимов, спасая их от гибели. 5 дней врачи боролись за его жизнь. Все это время молодой военный был в коме. 6 мая в 10:45 в областной клинической больнице Днепра Иван умер.

"Пожертвовал своей жизнью, чтобы другие бойцы могли выйти. До последнего был верен присяге. И остался верен навсегда". - сказал собрат Андрей "Подлый".

Чин погребения воина Ивана Сакаля состоится 9 мая на его родине. Дома у него остались родители и младший брат Михаил.

7 мая на Донбассе в зоне проведения ООС погиб защитник Украины Сергей "Скиф" Дрогин. Жил в Северодонецке Луганской области. Служил в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.