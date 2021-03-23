Во Франции запретили деятельность "представительства ДНР" в Марселе

В посольстве Украины во Франции также сообщили о решении суда. Фото: pixabay.com

Во Франции апелляционный суд запретил деятельность так называемого представительства ДНР в Марселе.

Его помещения закроют, а членам запретят проводить собрания, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Суд признал "представительство" ничтожным и учрежденным незаконно. Ассоциация будет распущена. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - написал министр.

В посольстве Украины во Франции также сообщили о решении суда и поздравили с ним.

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Так называемое представительство ДНР открылось в городе Марселе 25 сентября 2017 года. В МИД Франции заявляли, что оно зарегистрировано в стране как ассоциация и не имеет дипломатических статусов. В сентябре 2018-го во Франции состоялись несколько судебных заседаний по вопросу закрытия представительства. Однако из-за пробелов в законодательстве суд города Экс-ан-Прованс отказался удовлетворять это требование. После чего прокуратура обратилась в апелляционный суд.