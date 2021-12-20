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понедельник, 20 декабря 2021 14:50

Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии

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Вкручивали в тело шурупы и пытали электрошокером: украинская пленница боевиков находиться в критическом состоянии
Гражданка Украины Елена Пех, которую пытают российские боевики в ДНР. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинка Елена Пех, которую с 2018 года удерживают в плену боевики ДНР, находится в критическом состоянии.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По словам Денисовой, Пех удерживают в Снежнянской исправительной колонии №127 на оккупированной территории Донецкой области.

"Три месяца ее держали на гауптвахте одной из воинских частей Донецка. Ее пытали электрошоком, душили сумкой, вкручивали в колени шурупы, имитировали расстрел и требовали признания в государственной измене", - написала омбудсмен.

Задержали украинку в августе 2018 года в оккупированной Горловке. В марте прошлого года приговорили к 13 годам заключения по обвинению в "государственной измене".

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"После нечеловеческих пыток у Елены Пех стремительно развился артроз коленных и тазобедренных суставов с нарушением функции второй-третьей степени, варикозное расширение вен ног, хронический тромбофлебит, что может привести к трофическим язвам и гангрене. Она не может передвигаться без палки и страдает тяжелой формой эпилепсии. Кроме того, женщина имеет резистентную форму гипертонической болезни, тяжелую стенокардию и нарушение зрения", - отметила Денсиова.

Добавила, что Пех нужна срочная госпитализация в отделение травматологии для оперативного вмешательства и определения дальнейшего лечения у невропатолога и сосудистого хирурга.

Денисова обратилась к руководству Международного "Красного Креста" с требованием срочно посетить Пех и содействовать ее госпитализации.

До ареста российскими оккупантами Елена Пех преподавала в школе немецкий, русский язык и литературу. Работала в Горловском художественном музее в должности старшего научного сотрудника. Проводила экскурсии, писала научные статьи, участвовала в конференциях. В августе 2014-го она уехала в Одессу, где занималась переводами. Вскоре была вынуждена вернуться в оккупированный Дебальцево, где ухаживала за больной инсультом матерью.

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