Везут новогодние подарки: Россия отправила очередной "гумконвой" на Донбасс

На Донбасс едет автомобильная колонна с гуманитарными грузами, которую отправило МЧС России. Фото - UkrMedia

На Донбасс едет автомобильная колонна с гуманитарными грузами, которую отправило МЧС России. Среди вещей, который должен перевезти "гумконвой" указаны новогодние подарки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Автомобили 84-й колонны МЧС вышли из Донского спасательного центра в Ростовской области и направляются к российско-украинской границе", - рассказали в ведомстве.

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Как рассказал представитель российского МЧС, перед границей колонна разделится на две. Каждая из них пройдет проверку на пунктах пропуска, после чего автомобили проедут в Донецк и Луганск.

В ведомстве отметили, что автомобили должны перевезти 400 тонн гуманитарных грузов, в их числе и новогодние подарки. Примечательно что это - последний "гумконвой" России на Донбасс в уходящем году.

На оккупированной Донецкой области обнаружили российский "гумконвой" с машинами военного образца. В колонне двигалось 45 грузовиков, из них 10 были военными.