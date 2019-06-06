Ветеринар рассказал, как создал уникальную клинику для животных

Фото: Предоставил Валентин Ткачук

Чтобы открыть собственную ветеринарную клинику, нужно иметь профессиональное образование, или специалиста, на которого надо оформить лицензию на работу. Цены на услуги надо формировать исходя из платежеспособности местных жителей. Дорогостоящее оборудование для обследования могут помочь приобрести по государственным грантовым программам.

Об этом Gazeta.ua рассказывает 33-летний Валентин Ткачук из Лимана Донецкой области. Он в 2012 году основал первую в городе ветеринарную клинику "Белый медведь". Через военную агрессию, заведение ненадолго закрывали. Сейчас специалисты клиники единственные в районе могут провести операцию, сделать УЗИ или почистить зубы животным.

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"Ранее в Лимане были только аптечные пункты. За большой помощью людям приходилось ехать в Славянск или Краматорск, - вспоминает Валентин, - В 2012 году надо было получить лицензии на практику и продажу ветеринарных лекарств и использование сильнодействующих веществ. Сейчас надо оформить предпринимательство, встать на учет в налоговой и иметь договор аренды или купли-продажи, чтобы показать, где будем работать. Все документы и дипломы об образовании приносят в областную ветеринарную службу. Через две недели можно получить лицензию на работу. Но ее дают только ветеринарному врачу".

Автор: Предоставил Валентин Ткачук Белый медведь - единственная ветеринарная клиника в Лиманском районе

Клиника успешно проработала полтора года, пока в городе не начались обстрелы. Валентин вывез оборудование к родителям и закрыл помещение. Двери и крышу клиники прошили обломки снаряда. Сам мужчина уехал к родственникам в Москву. Там устроился работать в ветеринарную клинику. Решил посвятить время на повышение квалификации: 2 года учился на кардиолога, прошел курсы анестезиолога и посещал различные лекции экспертов из Италии, Швеции, Германии. На обучение потратил более 4000 долларов.

Работу клиники возобновила мама Валентина в августе 2014 года. В 2017 году Валентин вернулся и принял участие в государственном конкурсе грантов на "Украинской донецкий куркуль". К его удивлению, выиграл 360 000 гривен на УЗИ-оборудование, позволяющее также делать УЗИ сердца. Дополнительно вложили собственные 150 000 на приобретение датчиков к оборудованию. Также по условиям конкурса, устроили еще 2 человека. Сейчас в клинике работает 4 человека.

Автор: Предоставил Валентин Ткачук 80% животных, с которыми обращаются - кошки на собаки.

"В Донецкой области сейчас нет специалистов, которые могли бы делать животным УЗИ и расшифровывать УЗИ-снимки. К сожалению, нет даже места, где этому научиться. В операциях сейчас много используем ток, который позволяет разрезать ткани. Ток запаивает сосуды, уменьшает кровопотери и ускоряет скорость операции, а следовательно и животных надо меньше держать под наркозом, - отмечает Валентин, - Кошки и собачки почему-то любят рожать ночью. Мы можем выехать к клиентам, если нужна наша помощь или сделать кесарево сечение. Благодаря УЗИ-аппарату можем определить срок и примерно сколько плодов. Точное количество нельзя сказать, только приблизительное количество более двух или трех. Понятно, что мы не определяем и пол".

В клинике "Белый медведь" три комнаты: аптека, комнаты приема и хирургии, в которой стоит хирургический стол и аппараты и инструменты для обследования. Прием ведется с понедельника по субботу, с 8:30 утра до 18. Стоимость осмотра животного - 50 гривен. 80% животных, с которыми обращаются - кошки на собаки. Часто приносят шиншилл, попугаев, различных домашних животных.

Автор: Предоставил Валентин Ткачук В Донецкой области, кроме Валентина, сейчас нет специалистов, которые могли бы делать животным УЗИ и расшифровывать УЗИ-снимки.

"Не могу ставить высокие цены, потому что люди не будут приходить. Цены формируем от платежеспособности людей в городе. Например, у нас операция по стерилизации кошки со всеми расходными материалами стоит 600 гривен, в Харькове такая же операция в других клиниках может стоить 1500 гривен, в Киеве - 3000 гривен, - делится Валентин, - Больше всего животных приносят с апреля по май, когда начинается сезон клещей. Может быть и 20 животных в день. Нам некогда даже чаю выпить. Бывает по пять собак уже с температурой, которым надо капельницы ставить и не хватает столов" .

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Когда только открывали клинику, местные СМИ делали много репортажей о работе заведения. Сейчас, по словам Валентина, реклама не нужна. "Белый медведь" до сих пор единственная ветеринарная клиника в Лимане.

"У животных могут быть проблемы с гормонами, сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой. Многое зависит от времени, когда к нам обращаются. Болезни очень быстро прогрессируют, могут накладываться друг на друга. Буквально несколько дней и животному уже не помочь, - рассказывает Валентин - "Доктор интернет" еще никого не спас, а у нас любят читать и лечить животных самостоятельно. Многие из старой закалки заливают водку, сырые яйца. Был недавно случай с щенком с тяжелой болезнью желудка. Его хозяин напоил водкой. Мы не могли начать лечение так, как животное пьяное и мы теряли время. А в таких случаях даже один день имеет большое значение".

Автор: Предоставил Валентин Ткачук В клинике работает 4 человека, 2 из них - Валентин и его мама

В планах - развитие оборудование клиники. В частности, хотели бы приобрести устройство для подачи кислорода во время операции, шприцевой дозатор для равномерной подачи доз препарата животным. Еще хотят развивать направление стоматологии. Уже имеют устройство для чистки зубов животных. Пока только мечтают о рентген-аппарате, потому что для него нужно обустраивать отдельную комнату из специальных материалов. В общем, на это надо около 500 000 грн.

"Занимаемся животными из зоопарка в местном лесничестве. Там есть альпаки, дикие кабаны, страусы, пони и различные экзотические животные. С ними трудно работать, потому что нет опыта. Приходится читать дополнительную литературу, - рассказывает Валентин, - Например, страусы болеют теми же болезнями, как и обычная бройлерная птица. Просто рассчитали дозировку лекарства и все".

33-летний Валентин Ткачук родился в семье ветеринаров. В 2011 году окончил Харьковскую государственную зооветеринарную академию. Полтора года работал в США на фермерствах, где оказывал акушерскую помощь коровам. Почти 3 года работал в краматорской частной ветеринарной клинике. В 2012 году в Лимане открыл собственную ветеринарную клинику "Белый медведь". Через полтора года работы вынуждены были приостановить деятельность из-за боевых действий. Валентин уехал в Москву к родственникам, где работал и учился. В 2017 году выиграли грант на приобретение УЗИ-аппарата для животных.

Для медицинского центра нужны минимум пять вещей: квалифицированные специалисты, медицинское оборудование, помещение с ремонтом, деньги на расходные материалы и дезинфицирующие вещества. Дорогостоящее оборудование могут помочь приобрести благотворительные и международные фонды. Но для этого нужно будет написать социальный проект и выиграть грант.