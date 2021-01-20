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среда, 20 января 2021 15:12

Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
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19 января полиция задержала в Киеве военнослужащую Викторию "Фортуну" Котеленец. Ориентируясь на фото, следователи решили, что она похожа на женщину, которая 24 августа 2014 года конвоировала украинских пленных на "параде" в оккупированном Донецке. Котеленец сразу же повезли в суд на избрание меры пресечения.

Впоследствии программа распознавания лиц NeuroIdentigraf показала отсутствие сходства ветерана АТО Котеленец с конвоиркой. Более того, программа установила схожесть с Ольгой Суховой, сообщила военнослужащая Елена Белозерская в Facebook.

Ветеранку АТО задержали за сходство с женщиной, которая конвоировала пленных в Донецке.
Фото: censor.net
Фото разыскиваемой конвоирши
Виктория "Фортуна" Котеленец
Ольга Сухова
Виктория "Фортуна" Котеленец

"На фото женщина, которая конвоировала украинских пленных. Именно та, вместо которой ветеран АТО Котеленец находится в Лукьяновском СИЗО. Следователи утверждают, что конвоирка и Виктория - это одно и то же лицо. Но нет, настоящая конвоирка, на этих фото: Ольга Сухова из Донецка. Что это именно она, а не Виктория Котеленец, показала сверхсовременная программа распознавания лиц", - написала Белозерская.

Муж подозреваемой Котеленец - лейтенант ВСУ, они вместе воспитывают 2 детей. Ее неоднократно допрашивали в СБУ по поводу этих фото, и каждый раз убеждались, что на фото не она.

Прошу максимального репосту! На обох фото - одна й та сама людина, жінка, яка конвоювала українських полонених на так...

Опубліковано Оленою Білозерською Середа, 20 січня 2021 р.

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В прошлом году 4 гражданам Украины сообщили о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях ДНР и жестокого обращения с военнопленными. По версии следствия, они участвовали в проведении так называемого парада пленных в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года.

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