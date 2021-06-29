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вторник, 29 июня 2021 18:58

Вертолеты и самолет искали подводную лодку противника: военные показали фото
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Во время летной смены экипажа АН-26, Ми-14 и Ми-8 усовершенствовали навыки по технике пилотирования
Фото: ВМС ВС Украины
По легенде учений, отрабатывали варианты поиска и оказания неотложной помощи лицу, потерпевшему бедствие. Специалисты спасательно-поисковой группы десантировались на воду штурмовым способом. После этого проводили эвакуацию поисково-спасательным вертолетом и поднимали спасательной лебедкой
Экипажи вертолетов и самолета провели тренировку по поиску подводной лодки условного противника различными способами
Учебно-тренировочные вылеты совершали днем и ночью

Морские авиаторы провели учения в Николаеве.

Во время летной смены экипажи АН-26, Ми-14 и Ми-8 усовершенствовали навыки по технике пилотирования. Учебно-тренировочные вылеты совершали днем ​​и ночью. Также провели подготовку экипажей к воздушной разведке и десантированию ночью, сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

По легенде учений, отрабатывали варианты поиска и оказания неотложной помощи лицу, потерпевшему бедствие. Специалисты спасательно-поисковой группы десантировались на воду штурмовым способом. После этого проводили эвакуацию поисково-спасательным вертолетом и поднимали спасательной лебедкой.

Экипажи вертолетов и самолета провели тренировку по поиску подводной лодки условного противника различными способами.

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"Такие тренировки проходят в бригаде на постоянной основе. Специалисты и инструкторы поисково-спасательных и парашютно-десантных служб, летный состав должны оттачивать свои навыки и отрабатывать задания разного уровня сложности, - говорит заместитель командира бригады, руководитель полетов в пилотажной зоне майор Родион Казаков. - Экипажи на отлично выполнили контрольные полеты".

На прошлой неделе украинские морские пехотинцы провели масштабные учения в южных областях страны. Отработали воздушное и морское десантирование, противовоздушную оборону в Херсонской области. Также провели стрельбы ракетных артиллерийских подразделений.

С 28 июня до 10 июля проходят украинского-американские учения в Черном море "Си Бриз-2021". Самые масштабные за всю историю - их проводят с 1997 года. В учениях принимает участие рекордное количество стран - 32 с шести континентов. В общем задействуют 5 тыс. военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

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