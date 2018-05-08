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вторник, 08 мая 2018 12:37

Вернуть Донбасс: экс-министр обороны предложил решение

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Вернуть Донбасс: экс-министр обороны предложил решение
Экс-минист обороны Александр Кузьмук: "Остается один вариант. Путем сложных дипломатических усилий". Фото: news.bigmir.net

У Украины остался один путь, как вернуть Донбасс. Стоит эвакуировать оттуда всех людей.

Об этом говорит бывший министр обороны Украины Александр Кузьмук в интервью "Гордон".

"Сдаваться никогда не будем - раз. Второе: горячие головы - их очень много в парламенте - говорят, что мы победим вооруженным путем, хорватским вариантом, не зная, что это такое. Это невозможно. Как военный человек говорю, это в условиях Донбасса невозможно. Эвакуировать всех людей оттуда, чтобы никого не осталось, - тогда мы возьмем. Остается один вариант. Путем сложных дипломатических усилий", - заявил Кузьмук.

Это включает продолжение давления на Российскую Федерацию.

"Ни в коем случае не останавливать санкции. Мы обязаны вернуть свои территории. Следующее - а как вернуть? Я с удивлением слушаю: "Донбасс и Крым придут к нам". Давайте зададимся вопросом: а зачем им к нам идти? Чтобы к нам идти, мы должны быть примером во всем: экономике, стабильности, безопасности внешней и внутренней. А если у нас на Запад едет от 7 до 10 миллионов, то почему 1,5 миллиона должны с востока и юга к нам приехать?" - говорит экс-министр.

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Кузьмук уверен, что диалог между президентами России и Украины на данном этапе невозможен.

"На этом этапе, диалог невозможен. Трехсторонние [переговоры] - могут быть. Четырехсторонние - тоже могут быть. И я уверен, что они будут. Диалог при ком-то третьем".

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак считает, что Россия намерена прекратить участие и дистанцироваться от вооруженного конфликта на территориях Донецкой и Луганской областей.

На это указывает фильм российского телевидения к очередной годовщине "русской весны", в котором не упомянули россиян-участников конфликта на Донбассе.

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