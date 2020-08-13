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четверг, 13 августа 2020 03:17

В зоне ООС по неосторожности погиб военнослужащий

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В зоне ООС по неосторожности погиб военнослужащий
На Донбассе погиб военнослужащий. Фото: Радио Свобода

Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб на Донбассе во время выполнения боевой задачи.

Причиной стало неосторожное обращение с оружием, сообщили в пресс-центре ОТУ "Север".

Обстоятельства и причины смерти выясняют представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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На Донбассе с 27 июля объявлено перемирие. За это время в штабе ООС не уведомили об одном погибшем и раненом из состава Объединенных сил.

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