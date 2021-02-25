В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса

Фото: ООС

В 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики Covid-19.

AstraZeneca поступила в количестве 7200 доз. Врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя и отдельной санитарной роты, сообщает пресс-центр ООС.

Врач-анестезиолог, врач-терапевт и медсестра, начнут выезжать для прививки в подразделения в зоне ответственности. Вакцинация пройдет в 2 этапа. 2-й начнется через 8-12 недель.

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Вакцинация происходит добровольно. Сначала все пациенты проходят обследование у врача, меряют температуру тела, артериальное давление, собираются данные анамнеза и тогда определяется есть ли противопоказания к вакцинации. Абсолютные противопоказания - повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

В Киеве 1-е прививки от коронавируса вакциной CoviShield сделали врачу Алексею Куценко, заведующему отделением реанимации интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской больницы. По словам врача, после вакцинации чувствует себя хорошо.