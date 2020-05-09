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суббота, 09 мая 2020 18:29

В выгребной яме общественного туалета нашли мертвую женщину

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В выгребной яме общественного туалета нашли мертвую женщину
Спасатели достали мертвую женщину из выгребной ямы. Фото: dn.dsns.gov.ua

В выгребной яме одного из общественных туалетов Мариуполя нашли мертвую женщину.

Как заявила пресс-служба главного управления ДСНС Украины в Донецкой области, к спасателям обратились местные полицейские с просьбой помочь достать тело женщины из выгребной ямы городского туалета на побережье моря – на ул. Виноградной в Левобережном районе города.

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Бойцы 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области, которые выехали на место происшествия, изъяли тело неизвестной женщины из выгребной ямы и передали сотрудникам Нацполиции.

Причину и обстоятельства трагического происшествия устанавливают соответствующие специалисты.

В Малине Житомирской женщина нашла мертвой 83-летнюю соседку. Женщину убил сын-тиран.

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