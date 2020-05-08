Сын-тиран расправился с матерью

В Малине Житомирской области 83-летнюю женщину забил до смерти сын. Фото: zt.npu.gov.u

В Малине Житомирской области женщина нашла мертвой 83-летнюю соседку. Лежала в своей комнате на кровати.

Выяснилось, что женщина погибла от травм, полученных в результате избиения. По подозрению в их нанесении следователи задержали 50-летнего сына пенсионерки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и очередное обвинение по нему сейчас рассматривается судом. При осмотре тела женщины очевидным стал факт наличия у нее телесных повреждений, однако о степени их тяжести и непосредственную связь с причиной смерти с уверенностью можно было говорить только после проведения судебно-медицинской экспертизы", - рассказал начальник Малинского ОП Михаил Старовойт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кричала и умоляла не убивать: 36-летний мужчина жестоко расправился с матерью

Подозрения полицейских вывод экспертов полностью подтвердил - смерть женщины наступила вследствие многочисленных внутренних травм.

"Полицейские восстановили события последнего дня пенсионерки. Выяснилось, что причастным к нанесению тяжких телесных повреждений может быть сын женщины. С мужчиной не удалось сразу поговорить, потому что был пьян. Во время освидетельствования у него было зафиксировано 3,21 промилле алкоголя в крови", - добавили в полиции.

Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия. Назначен ряд следственных действий и экспертных исследований.

46-летний житель Брусилова на Житомирщине утопил 79-летнюю мать. А потом заявил о ее исчезновении. Утверждал, что она покончила с собой из-за болезни. Тело женщины обнаружили в реке Здвиж.