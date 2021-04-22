В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие

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Один военнослужащий получил травмы при пожаре в военной части в городе Рубежное Луганской области.

О пожаре сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Ситуация контролируется. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил председатель ОГА.

По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовоза, а также горел склад, где хранится дизтопливо.

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"Пожар произошел в подсобном помещении на территории военной части и сгорел один бензовоз", - сообщило "Суспильне.Донбас".

К тушению пожара привлекли местные подразделения ГСЧС.

По предварительным данным, есть пострадавший - военнослужащий. Его в тяжелом состоянии с ожогами 14% тела госпитализировали в реанимационное отделение больницы в городе Кременная.

Со ссылкой на информацию из соцсетей, военный Анатолий Штефан сообщил в своем Telegram-канале, что пожар ликвидирован.

Спасатели сообщили подробности смертельного пожара в частном доме в Луцке 21 апреля, на пепелище которого нашли тела трех человек. Погибшими оказались мать и дочь 64 и 35 лет и 69-летний мужчина.