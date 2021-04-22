Заживо сгорели мать, дочь и мужчина: подробности пожара в доме

Спасатели сообщили подробности смертельного пожара в частном доме в Луцке, на пепелище которого нашли тела трех человек.

Погибшими оказались мать и дочь 64 и 35 лет и 69-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Волынской области.

Фото: vl.dsns.gov.ua

"Горело в в деревянном четырехквартирном доме. Пожар возник в кухне одной из квартир, огонь распространился на соседние комнаты и достиг деревянной лестничной клетки в коридоре дома. По свидетельству очевидцев, в доме могли находиться люди. В квартире, охваченной огнем, бойцы ГСЧС обнаружили тела 64-летней Татьяны и 69-летнего Владимира. А через несколько минут – тело 35-летней дочери погибшей", – рассказали спасатели.

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Огнем уничтожены входные двери в жилой дом, окно, повреждена деревянная лестничная клетка в коридоре.

Причина пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются. Предварительно, загорелось вследствие неосторожности при курении погибшего мужчины.

Пожар в доме по ул. Шевченко в Луцке произошел 21 апреля. Сообщение поступило в 19:19. Из-за сильного задымления внутри здания спасатели работали в специальных аппаратах. Ликвидировали пожар на 25 кв в 21:10. Сначала была информация, что с огня вынесли ребенка. Однако она не подтвердилась. На месте происшествия работала специальная комиссия, в состав которой вошли работники опытно-испытательной лаборатории.