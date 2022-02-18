В Vodafone объяснили, почему на Донбассе исчезла связь

Проблему в работе мобильного оператора Vodafone на Донбассе этой ночью вызвал акт вандализма. В результате произошел обрыв волоконно-оптической линии связи
Об этом сообщила пресс-служба Vodafone, передает "РБК-Украина".
"Добавлю, что после непродолжительного отсутствия связь восстановили путем перемаршрутизации трафика", - отметил мобильный оператор.
К утру 18 февраля ремонт линии был завершен.
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В ночь на Донбассе местные сообщили о проблемах в работе мобильного оператора Vodafone.
Согласно данным жителей, связь отсутствовала на территории Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов.
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