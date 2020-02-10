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понедельник, 10 февраля 2020 12:20

В Украине запустят электронные военные билеты

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В Украине запустят электронные военные билеты
База данных офицерского состава уже есть. Фото: pravove-pole.info

В Украине планируют ввести электронные военные билеты. Благодаря цифровым базам военные смогут получать ряд услуг удаленно с помощью электронной цифровой подписи.

Об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает "Радио Свобода".

Цифровые электронные билеты должны заработать к концу марта 2020 году в тестовом режиме. Это будет карта со штрих-кодом.

"Он может быть у вас и в телефоне, и как карта пластиковая. Это гораздо лучше, чем тот, что сейчас, даже в любых полевых условиях. Это будет карта со штрих-кодом, которой будет соответствовать запись в электронной системе", - комментирует Загороднюк.

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В Кабмине планируют оцифровать весь воинский учет. База данных офицерского состава уже есть, формируется база всех военнослужащих, солдат и сержантов.

В Мариуполе и Северодонецке Донецкой области построят две военные базы по стандартам НАТО.

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Дата
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