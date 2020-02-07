В Украине появятся военные базы по стандартам НАТО

Современные базы появятся в Донецкой обл. Фото: УНИАН

В Мариуполе и Северодонецке Донецькой области построят две военные базы по стандартам НАТО.

"Поскольку некоторые наши бригады по-прежнему находятся в ужасных условиях, мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов - чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО", - сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью KyivPost.

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В Минобороны планируют полностью отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания в военном учебном лагере в Широком Лане Николаевской области.

Подразделения резерва оперативно-тактической группировки "Восток" отрабатывают на полигоне уничтожения условного отряда десантных кораблей противника. Видео учений опубликовали на странице ООС в Facebook.