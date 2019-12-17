В Украине строят патронный завод

На Сичеславщини построят патронный завод. Фото: Zaxid.net

В следующем году, по Сичеславщине начнут строить новый патронный завод.

Предприятие будет строиться за деньги частного инвестора, благодаря этому появится 300 новых рабочих мест, пишет директор инвестиционно-инновационного центра Днепропетровской ОГА Александр Коломийцев.

"Уже весной компания "Конкорд-Инжиниринг"планирует начать строительство патронного завода. Этот промышленный объект возведут по новейшим технологиям. Там создадут 300 рабочих мест", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон об статусе Донбасса пошел на подпись Зеленскому

"Он станет первым предприятием, возведенным" с нуля "в индустриальных парках области. А еще - хорошим примером вложения средств в экономику региона и создание новых рабочих мест", - сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В Донецкой области к 5 годам заключения приговорили члена избирательной комиссии, которая незаконно использовала чужой бюллетень. Об осуждении сообщили в прокуратуре. Решение вынес Красноармейский районный суд.