В Украине строят патронный завод

 
Ексклюзивы
1/5
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2385
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 459
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2448
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 261
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1098
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 540
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
2 Просмотров: 2943
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 11484
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 2232
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 5238
Фото
Все фото
21
5
7
5
14
Митинг под ВР: требуют расследовать Иловайск и Дебальцево
Митинг под ВР: требуют расследовать Иловайск и Дебальцево
Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск
Разведение в действии: жители Катериновки пасут коров на месте позиций войск
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
Вершины терриконов и провокации врага: показали фото украинских армейцев с передовой
В Киеве попрощались с погибшим полковником &quot;Альфы&quot; СБУ Дмитрием Каплунов
В Киеве попрощались с погибшим полковником "Альфы" СБУ Дмитрием Каплунов
Что говорят на Банковой о &quot;нормандской встрече&quot;
Что говорят на Банковой о "нормандской встрече"
Видео
Все видео
Донбасс попрощался со своим защитником
Донбасс попрощался со своим защитником
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
Убийство Шеремета: судье Вовку не дали отвод
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
В Киев приехал канал Министерства обороны Российской Федерации
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
ВСУ впервые за 20 лет дозаправили истребители в воздухе
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Украинский музыкант пожаловался на притеснения русскоязычных и работяг Донбасса
Интервью
1/5
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 396
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1098
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2583
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11079
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2019
Просмотров: 531
Чорний лис
— Що ти знаєш про лисячу хит­рість? Тільки те, що в казках у дитинстві прочитав, — Іван Дмитрович поблажливо дивиться на мене. ...
вторник, 17 декабря 2019 18:32

В Украине строят патронный завод

  Комментировать
В Украине строят патронный завод
На Сичеславщини построят патронный завод. Фото: Zaxid.net

В следующем году, по Сичеславщине начнут строить новый патронный завод.

Предприятие будет строиться за деньги частного инвестора, благодаря этому появится 300 новых рабочих мест, пишет директор инвестиционно-инновационного центра Днепропетровской ОГА Александр Коломийцев.

"Уже весной компания "Конкорд-Инжиниринг"планирует начать строительство патронного завода. Этот промышленный объект возведут по новейшим технологиям. Там создадут 300 рабочих мест", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закон об статусе Донбасса пошел на подпись Зеленскому

"Он станет первым предприятием, возведенным" с нуля "в индустриальных парках области. А еще - хорошим примером вложения средств в экономику региона и создание новых рабочих мест", - сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В Донецкой области к 5 годам заключения приговорили члена избирательной комиссии, которая незаконно использовала чужой бюллетень.

Об осуждении сообщили в прокуратуре. Решение вынес Красноармейский районный суд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине строят патронный завод». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Разработали проект атомной бомбы

Сегодня Варвары: для чего лепят вареники с перцем

Россия выдвинула Украине ультиматум

Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США

Нашли календарь ацтеков

"Многие меня считают ненормальной" - Мила Йовович

Самое читаемое
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
Сексуальная и голая: певице Анне Седоковой - 37 лет
7
 Просмотров: 27541
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
Гороскоп на 16-22 декабря: кому это неделя принесет сверхприбыли
 Просмотров: 11205
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
Фотохудожник создал фотографии, которые сломают вашу логику
23
 1 Просмотров: 11007
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
Усик нокаутом выиграл первый чемпионский бой в США
 Просмотров: 10476
Объяснили, что будет с долларом до конца недели
Объяснили, что будет с долларом до конца недели Просмотров: 8352
Донбасс
"Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами" - Баканов
"Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами" - Баканов Просмотров: 54
СБУ объявила подозрение "чиновнице" ДНР
СБУ объявила подозрение "чиновнице" ДНР Просмотров: 252
Россия перевозит тяжелую технику на временно оккупированную территорию
Россия перевозит тяжелую технику на временно оккупированную территорию Просмотров: 684
Член избиркома проголосовала за другого и получила 5 лет тюрьмы
Член избиркома проголосовала за другого и получила 5 лет тюрьмы Просмотров: 306
Сводка Минобороны: на фронте обстрелы и очередные нарушения россиян на Донбассе
Сводка Минобороны: на фронте обстрелы и очередные нарушения россиян на Донбассе Просмотров: 81
Больше всего комментируют
5
Конфликт набирает обороты. Фанаты "Райо Вальекано" выступили с заявлением против Зозули
3
Фанаты сорвали матч второй лиги Испании, оскорбляя украинского форварда Зозулю
2
Экс-арбитр ФИФА проанализировал скандальный арбитраж в матче украинского чемпионата
2
"Слуга народа" гулял с олигархами в ресторане
2
Зеленский подал в Раду неотложные изменения в Конституцию
Голосов: 4481
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua