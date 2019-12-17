Член избиркома проголосовала за другого и получила 5 лет тюрьмы

Обвиняемая полностью раскаялась в содеянном.

В Донецкой области к 5 годам заключения приговорили члена избирательной комиссии, которая незаконно использовала чужой бюллетень.

Об осуждении сообщили в прокуратуре. Решение вынес Красноармейский районный суд.

Отмечается, что член избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50 совершила уголовное преступление - "незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза".

Суд установил, что 21 июля этого года, во время внеочередных выборов народных депутатов, 46-летняя женщина, будучи членом избирательной комиссии, но не избирателем указанного участка, проголосовали от имени другого гражданина, о чем сделала соответствующие записи в контрольных талонах.

Учитывая, что обвиняемая полностью раскаялась в содеянном преступлении, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией проведения выборов в органы государственной власти, сроком на 2 года с испытательным сроком на 3 года.

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На парламентских выборах 21 июля серьезных нарушений, которые бы влияли на результат, не было, заявляли в Центральной избирательной комиссии.