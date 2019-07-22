Серьезных нарушений на выборах не было - ЦИК

В Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. Фото: Вільне Радіо

Серьезных нарушений во время внеочередных выборов народных депутатов Украины пока не зафиксировано.

"Серьезных нарушений пока не зафиксировано. Наблюдателями от общественных организаций, от политических партий, и международными наблюдателями были зафиксированы определенные недочеты, иногда незначительные нарушения, но таких, которые бы существенно повлияли на результаты и ход голосования, нами зафиксировано не было", - заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге в ЦИК, сообщает Укринформ.

К досадным инцидентам можно отнести ложные сообщения о заминировании избирательных участков. Кроме того, были случаи, когда избиратели пытались уничтожить свои бюллетени в знак протеста, а 27 участков открылись вовремя.

"С радостью могу сообщить, что такое страшное оружие в руках нерадивых членов комиссий и возможных фальсификаторов, как использование штампа "выбыл", не сработало. Избирательные комиссии в абсолютном большинстве случаев должным образом проставили штамп", - отметил Радченко.

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Сейчас в ЦИК поступило 16 документов, которые авторы называют жалобами, однако по формальным признакам они не всегда соответствуют определению "жалоба". Зампред ЦИК уточнил, что есть заявления и письма, касающиеся найденных нарушений. На эту информацию Центральная избирательная комиссия будет реагировать и принимать решение, заверил он.

Радченко также отметил, что в ЦИК "оптимистично настроены на подсчет голосов", участковые и окружные избирательные комиссии должным образом передают информацию в Центризбирком.

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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).