Закон об статусе Донбасса пошел на подпись Зеленскому

Особый порядок на Донбассе начнет действовать после вывода российских войск, боевиков и военной техники из Донбасса

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о продлении на год особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует карта документа №2569 на сайте парламента.

Теперь законопроект должен подписать президент Владимир Зеленский.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014-го - три года. 2018 продлили на год. 12 декабря народные депутаты продлили действие закона до 31 декабря 2020 года.

Согласно ему, особый порядок начинает действовать после вывода российских вооруженных формирований, их военной техники, боевиков с территории Украины.

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Продление действия закона было одной из договоренностей "нормандского саммита", который проходил в Париже 9 декабря при участии Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.