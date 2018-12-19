В Украине посчитали переселенцев из оккупированных территорий

В Украине насчитывается 1,6 миллиона переселенцев. Фото: Korrespondent

В Украине по состоянию на 2018 насчитывается 1,6 миллиона переселенцев из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



В то же время омбудсмен отметила, что реальные данные назвать очень трудно.

"На сегодня в Украине насчитывается около 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц. В основном с оккупированных территорий выезжает молодежь и люди среднего возраста. Впрочем, реальное количество ВПЛ назвать трудно. Ведь проблемой является тот факт, что правительство продолжает применять политику привязки получения пенсии и других гарантированных государством выплат и пособий к статусу ВПЛ ", - отметила Денисова.

По ее словам, существует проблема изоляции украинских граждан на временно неподконтрольных территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как переселенцы с Донецка стали востребованными врачами в США

"Ежемесячно осуществляется более миллиона связей линии соприкосновения через пять пунктов, один из которых - полуразрушенный деревянный пешеходный мост в Станице Луганской. Это еще больше изолирует жителей на неконтролируемых территориях. Также отсутствует методология определения потребностей внутренних переселенцев. Не понимая потребностей внутренних мигрантов вряд ли удастся интегрировать их в украинское общество ", - рассказала омбудсмен.

По данным опроса международной организации по миграции, 59% переселенцев продолжают арендовать квартиры, дома или комнаты. 38% переселенцев не намерены после окончания гибридной войны на Донбассе возвращаться к своему месту жительства до перемещения.