В Украине назвали официальное количество переселенцев

кабмин озвучил число переселенцев. Фото: pixabay.com

В Украине озвучили официальную статистику по числу вынужденно перемещенных лиц из Донбасса и Крыма.

Как сообщает пресс-служба правительства, по состоянию на 12 мая 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взят на учет 1 млн 446 тыс. 651 переселенец из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

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Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Германии о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц".

Освобожденные из плена так называемых ЛНР и ДНР украинцы рассказали о систематических издевательствах и пытках пророссийских боевиков.